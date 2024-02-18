Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında Amine Sevinç (26), iddiaya göre dengesini kaybedip düştüğü gölette boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Silvan ilçesi kırsal Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında meydana geldi. İddiaya göre Amine Sevinç, bir süre önce kaybettiği dedesinin kabrini ziyaret için mezarlığa gitti. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Amine’yi merak eden yakınları, mezarlığa gitti.