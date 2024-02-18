Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80 - 67 mağlup ederek şampiyon oldu.
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 80-67 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertliler, dev kupayı 8. kez müzesine götürdü.
1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Anadolu Efes 15-16 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Anadolu Efes 14-21 Fenerbahçe Beko
4. PERİYOT: Anadolu Efes 18-17 Fenerbahçe Beko