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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko! - Basketbol Haberleri

        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!

        Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80 - 67 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:33
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        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
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        Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

        Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 80-67 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

        Sarı-lacivertliler, dev kupayı 8. kez müzesine götürdü.

        1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko

        2. PERİYOT: Anadolu Efes 15-16 Fenerbahçe Beko

        3. PERİYOT: Anadolu Efes 14-21 Fenerbahçe Beko

        4. PERİYOT: Anadolu Efes 18-17 Fenerbahçe Beko

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