Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti

Karadeniz kıyısındaki Abhazya’da hamsi avına çıkan ve ambarda biriken gazdan etkilenip zehirlenerek hayatını kaybeden Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı’nın (24) cansız bedenleri, Ordu’nun Ünye Limanı'na getirildi.

Ünye Limanı’ndan geçtiğimiz yıl aralık ayında ayrılan 30 mürettebatı bulunan ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’ya gitti.

Fotoğraf: AA Geminin ambar bölümünde çalışan balıkçılardan Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı ile birlikte toplam 6 mürettebat, ambarda biriken gazdan zehirlendi. REKLAM

Rusya'nın Soçi şehri açıklarında 'Eminoğulları 4' isimli balıkçı teknesindeki 3 denizci, ambardaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Balıkçıların cenazeleri, Ünye Limanı'na getirildi. (Fotoğraf: İHA) 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın olarak yerde yatan diğer 3 kişi ise hastaneye götürüldü.

Fotoğraf: AA Hastaneye ulaştırılan 3 gemicinin burada yapılan müdahaleyle yaşama döndürüldüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 mürettebatın cenazeleri ise bugün Ünye Limanı’na getirildi. Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için cenaze aracı ile Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.