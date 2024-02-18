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        Haberler Dünya Rus muhalif Navalny'nin ölümünün ardından eşi sosyal medyada ilk kez paylaşım yaptı

        Rus muhalif Navalny'nin ölümünün ardından eşi sosyal medyada ilk kez paylaşım yaptı

        16 Şubat günü cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Navalny'nin eşi ölümün ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Yulia Navalny, eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Seni seviyorum" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:31
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        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
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        Rus muhalif Aleksey Navalny'nin cezaevinde öldüğünün açıklanmasının ardından eşi ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Yulia Navalny, eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını "Seni seviyorum" sözleriyle paylaştı.

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        CESEDİ AİLESİNE TESLİM EDİLMEDİ

        Diğer yandan, Navalny'in cesedinin ailesine teslim edilmediği bildirildi.

        Navalny'in Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'in cesedinin incelenmek üzere Rusya'nın Salehard kentine ulaştırıldığına dair cezaevinden bilgi verildiğini aktardı.

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        Cesedin ailesine henüz teslim edilmediğini vurgulayan Yarmış, "Navalny'in annesi ve avukatı, Salehard kentindeki morga gitti. Ancak onlara Aleksey'in cesedinin morgda olmadığı söylendi." ifadelerini kullandı.

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        Yarmış, Navalny'in avukatlarına Rusya Soruşturma Komitesinden cesedin bulunduğu yer ve incelenme süreciyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler aktarıldığını ileri sürdü.

        NAVALNY'NİN CEZALANDIRMASI VE ÖLÜMÜ

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny'in cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalny'in ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

        Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

        Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’in geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

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        #Aleksey Navalny

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