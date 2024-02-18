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        Haberler Gündem 3. Sayfa İple boğup hafriyat alanına gömdü

        İple boğup hafriyat alanına gömdü

        Kadına yönelik şiddet bitmiyor. Bir acı haber de Çanakkale'den geldi. Boşanma aşamasında olan adam, eşini iple boğdu, hafriyat alanına gömdü. Kadından haber alamayan yakınları polise başvurunca gerçekler ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:07
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        İple boğup hafriyat alanına gömdü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömdü. Olay, dün Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, kendi soyadını kullanın boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

        Fotoğraf: DHA

        Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Gizem'i otomobil ile alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Daha sonra şüpheli, cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

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        Fotoğraf: DHA

        CİNAYETİ İTİRAF EDİP GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

        Çalışma başlatan polis, Gizem'in Lapseki'de bir otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, Fırat Yıldızhan ifadesinde, cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

        Fotoğraf: DHA

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, sabah saatlerinde Gizem'in cansız bedenine ulaştı. Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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