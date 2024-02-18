İple boğup hafriyat alanına gömdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömdü. Olay, dün Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, kendi soyadını kullanın boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

Fotoğraf: DHA Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Gizem'i otomobil ile alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Daha sonra şüpheli, cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. REKLAM

Fotoğraf: DHA CİNAYETİ İTİRAF EDİP GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ Çalışma başlatan polis, Gizem'in Lapseki'de bir otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, Fırat Yıldızhan ifadesinde, cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.