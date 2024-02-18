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        Haberler Dünya Diplomasi Çin kararını verdi: Silah satmayacak

        Çin kararını verdi: Silah satmayacak

        Çin, Ukrayna-Rusya savaşında çatışan taraflara silah satmayacağını bildirdi. Savaş sırasında sık sık tarafsız olduğunu bildirmesine rağmen Rusya ile yakınlığı nedeniyle eleştirilen Çin, "Çin, çatışma bölgelerine veya çatışan taraflara ölümcül silahlar satmayacaktır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:18
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        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
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        Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) için gittiği Almanya'da Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü.

        Vang, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Ukrayna ile ilişkilerini "normal şekilde" geliştirmeyi istediklerini belirterek, "Çin, çatışma bölgelerine veya çatışan taraflara ölümcül silahlar satmayacaktır." dedi.

        ÇİN, UKRAYNA KRİZİNDE TARAFSIZLIĞINI VURGULAMIŞTI

        Çinli Bakan, konferansta yaptığı konuşmada, Çin'in Ukrayna krizini yaratan ve ona taraf olan bir ülke olmadığını, buna karşın olanlara seyirci kalmadığını ve krizden kazanç sağlamaya çalışmadığını vurgulamıştı.

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        Çin'in Ukrayna krizinde tarafsızlığını vurgulamasına rağmen Pekin'in savaş nedeniyle Moskova'yı kınamaktan kaçınan tavrı ve süreç içinde Rusya ile stratejik ortaklığını derinleştirmesi, ABD ve Batılı ülkelerin eleştirisine sebep oluyor.

        ABD, ÇİN'İN RUSYA'YA SİLAH VE CEPHANE SAĞLAYACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

        ABD, Çin'in Rusya'ya silah ve cephane sağlamayı değerlendirdiğini iddia etmişti.

        Avrupa Birliği de Pekin yönetimini askeri ve sivil ortak kullanıma sahip ürünlerin Rusya'ya ihracatını kontrol altına almasını istemişti.

        AB Komisyonu geçen hafta, Rusya'ya ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç ettiği gerekçesiyle 3 Çinli şirkete yaptırım uygulanmasını önermiş, öneri Macaristan'ın aleyhte oyuyla reddedilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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