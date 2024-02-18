Antalya'da yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
Antalya Kaleiçi'nde bir taksi ile motosikletli arasında yol verme tartışması yaşandı. Motosikletli taksinin camını kırarken, taksi şoförü motosiklet sürücüsüne ateş açtı. Motosikletli yaralanırken, taksi şoför gözaltına alındı
Antalya'da taksi şoförü İ.N., 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada aracının camını kıran motosiklet sürücüsü İsa Köşker'i (35) tabancayla vurup yaraladı.
Olay, saat 14.30 sularında Kaleiçi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü İsa Köşker, Kaleiçi'ne müşteri getiren taksinin şoförü İ.N. ile 'yol verme' tartışması yaşadı.
İddiaya göre, motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in kaskıyla vurduğu taksinin camı kırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen taksi şoförü İ.N., ruhsatlı silahıyla birkaç el ateş etti.
2 kurşun motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in karnına isabet etti. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İsa Köşker'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Polis ekipleri taksi şoförü İ.N.'yi gözaltına alırken, silahına da el konuldu.