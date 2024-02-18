Sevda Ferdağ hakkında neler dediler?

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından, gerçek adı; Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetmişti. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Sevda Ferdağ’ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Yeğeni Beklan Dumrul’un taziyeleri kabul ettiği törene, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Serdar Gökhan, Nilüfer Aydan, Nur Sürer, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Nuri Alço, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Sibel Turnagöl ve Ayçin Tuyun’un da aralarında bulunduğu çok sayıda Meslektaşının yanı sıra sevenleri katıldı.

Beklan Dumrul; “Söyleyecek bir şey yok, artık belli bir zaman sonra hepimizin başına gelen bir olay. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Son günlerde azıcık problemliydi, geçirdiği ameliyatlardan dolayı bünye zayıf düştü. Ameliyatları kaldıramadı diyelim. Bünyenin zayıflamasından dolayı yürüyemez hale geldi, kilo kaybı oldu ve uykusunda hakkın rahmetine kavuştu" diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, çok üzgün olduğunu belirterek; “Değerli bir sanatçıydı ve çok üzgünüz. Ben hem bakanlığım adına hem devlet tiyatroları adına buradayım. Çok üzgünüz her geçen gün biri eksiliyoruz" dedi.

DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK Serdar Gökhan ise üzüntüsünü; “Hepimizin başı sağ olsun. Yeşilçam, biliyorsunuz bir sonbaharı yaşıyor. Teker teker, yapraklar döküle döküle… Sayılı miktarda yaprağımız kaldı. Çok kaliteli, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Hakikaten asil bir kadıncağızdı. Sinemaya hizmetleri de oldu. Ama işte görüyorsunuz vakti gelen gidiyor, yapacak bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek dile getirdi. "ÖNCÜ İŞLER YAPTI" Sevda Ferdağ’ın önemli oyunculardan olduğunu ifade eden Ahmet Mümtaz Taylan da; “Çok özel, değerli bir oyuncuydu. Çok öncü işler yaptı. Zamanın ilerisinde giden bir oyuncuydu. Benim onunla çalışma fırsatım oldu, kendimi çok şanslı sayıyorum o açıdan. Hem de uzun zamandır komşuluk, arkadaşlık yapıyoruz, dayanışıyoruz. Çok üzücü bir kayıp, hepimizin başı sağ olsun. Anımızda her zaman çok sevgiyle, özlemle yaşatacağımız bir meslek büyüğümüz" diye konuştu. Sevda Ferdağ ile birlikte oynadıklarını hatırlatan Ayçin Tuyun ise şunları söyledi; Başımız sağ olsun her şeyden önce. Ben kendisini çok severdim. Beraber aynı dizide anne-kızı oynamıştık. Gerçekten sette de anne-kız gibiydik. Acımız çok büyük." Meslektaşları, üzüntülerini dile getirdi;

HÜLYA KOÇYİĞİT: DOSTLARIMI BİR BİR KAYBEDİYORUM REKLAM "Türk sinemasının en güzel kadınlarından, en karakterli oyuncularından çok çok sevgili, değerli sanatçımız, 60 yıllık kıymetli arkadaşım Sevda Ferdağ’ın vefat haberi ile derin bir üzüntü içindeyim. Bu satırları yazmak çok zor geliyor artık… Değer verdiğim, çok sevdiğim arkadaşlarımı, dostlarımı bir bir kaybediyorum… Canım Ferdağ, sen geride bıraktıklarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Türk sinemasının başı sağ olsun."

TÜRKAN ŞORAY: SEVDİĞİM BİR MESLEKTAŞIMDI Türk sinemasında çok acı bir kayıp. Çok üzüldüm, sevdiğim bir meslektaşımdı. Nurlar içinde yatsın. Yakınlarına sabırlar dilerim

FİLİZ AKIN: KEŞKE SAĞLIĞINDA KIYMETİ BİLİNSEYDİ Kim bilir kaç film de birlikte rol aldık Mesela; 'Hindistan Cevizi' filminde... Bir gün sete geldiğinde baktım ki kâkülünü öyle bir kesmiş ki gözleri görünmüyor; “Bugün, canım dünyayı görmek istemiyor. Merak etme kamera karşısına geçince onları yana kaydırırım" diye gülümsetmişti Hey gidi günler, Yeşilçam dönemi… O; iyi oyuncu, boylu, poslu güzel insan yok artık… Benim gibi tüm sevenlerinin ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Keşke sağlığında kıymeti bilinseydi…

NAZAN ŞORAY: SENİ KAYBETMEK ÇOK ACI "Güzeller güzeli Sevda Ferdağ. Seni kaybetmek çok acı..."

SÜHA UYGUR: CENNET MEKÂNIN OLSUN GÜZEL İNSAN "Sevda da hayata veda etmiş… Gittiğin yerde huzuru bulmanı diliyorum… Cennet mekânın olsun güzel insan..."