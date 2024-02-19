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        Başkan Alemdar'dan Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ziyaret

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu (ASKF) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:30
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        Başkan Alemdar'dan Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ziyaret
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu (ASKF) ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve yönetimi tarafından karşılanan Alemdar, yaptığı konuşmada, tesisleşmenin önemine işaret ederek, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Milletin bütçesiyle gençlere hizmet etmenin kendilerini onurlandıracağını ifade eden Alemdar, "Hedefimiz, kardeşliğimizi birliğimizi koruyarak şu ana kadar gelinen noktayı daha da ileriye taşımaktır. Tesisleşmenin sporcu yetiştirmek için ne kadar önemli unsur olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda yeni spor alanları inşa edecek, modern saha ve tesisleri şehrimize kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Amatör sporun önemine de değinen Alemdar, bu alanda Sakarya'yı marka değeri olan bir şehir haline getireceklerini vurguladı.

        Sakarya ASKF Başkanı Zımba da şehrin spor konusundaki gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaretleri ve destekleri için Alemdar'a teşekkür etti.

        Alemdar, daha sonra Sakarya'nın ilk kadın "Avrupa Karate Hakemi" unvanı alan Sevgi Çakmak'a plaket verdi.

        Daha sonra Erenler 54 Spor Kulübü oyuncularıyla bir araya gelen Alemdar, 2023-2024 futbol sezonu Turab Makina U14 Ligi Şampiyonu olan takım oyuncularına ve antrenörlerine ödüllerini takdim etti.

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