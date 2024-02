Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, 5 yılda yaptığı tarım projelerini anlattı

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, görev süresince tarım alanında yaptığı hizmetleri anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Babaoğlu, her alanda olduğu gibi tarımsal hizmetler noktasında da 5 yılda fark yarattıklarını vurguladı.

Hendek'in "tarım şehri" olduğu gerçeğinden hareketle Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduklarını aktaran Babaoğlu, 5 yılda bu alanda çok önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Çiftçimizin yanında olduk, yeşilimizi koruduk. Daha yeşil Hendek için yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Babaoğlu, üreticilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaptıklarından da bahsederek, projelere ilişkin şunları anlattı:

"Arazide eğitim, konferanslar, ücretsiz toprak analizi faaliyetleriyle üreticilerimize destek verdik. Önümüzdeki dönem de belli planlamayla tarımsal üretimin artışı ve kaliteli ürün konusunda çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeşil alanlarımızın bakımı yanında 'Her Bebek Bir Fidan' projemizle son 5 yılda dünyaya gelen 8 bin 442 bebeğimizin her biri için fidan diktik. Toplamda yaklaşık 10 bin fidan dikimiyle yeşilimizi artırdık. Her alanda ürettiğimiz projelerle her kalbe dokunuyor ve daha güzel yarınları hep birlikte inşa ediyoruz."

Açıklamada Hendek Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü verilerine de yer verildi. Buna göre 5 yılda Hendek arazilerinde 12 ayrı alanda eğitim uygulandı, 4 konferans verildi.

Çalışmalar kapsamında 1155 yeşil alan ve 7 bin 442 ağaç bakımdan geçirildi. Ayrıca mevsimlik işçiler için 2 daimi, 17 geçici yaşam alanı oluşturuldu, vatandaşlara 25 ton patates desteği sağlandı.