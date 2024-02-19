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        Sakarya'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:15
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        Sakarya'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        E.T. yönetimindeki 41 AKP 864 plakalı minibüs, Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T, çocuklar H.T. ve Y.T yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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