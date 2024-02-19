Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve "Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, 30 şüphelinden ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.