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        AK Parti Sakarya teşkilatı, aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

        AK Parti Sakarya teşkilatı, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı ile meclis üyeliği adayları listesini teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:11
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        AK Parti Sakarya teşkilatı, aday listelerini seçim kurullarına teslim etti
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        AK Parti Sakarya teşkilatı, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı ile meclis üyeliği adayları listesini teslim etti.

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, adliye önünde gazetecilere, seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Tever, büyükşehir, ilçe belediye başkan adayları ile asil ve yedek meclis üyesi adaylarının resmi başvurusunu yaptıklarını dile getirerek, "Rabbi'm hayırlı eylesin inşallah. Rabbi'm millete hizmet yolunda bizleri milletimize karşı mahcup eylemesin. Kalan 40 günlük süre zarfında cadde cadde, sokak sokak gezerek vatandaşlarımızla buluşacağız. Hedefimiz, Cumhur İttifakı olarak 16 ilçemizi ve büyükşehiri kazanarak Cumhur İttifakı'mıza güçlü destek vermek. Bir iddiamız daha var, inşallah büyükşehirler arasında Yusuf Başkanımla birlikte Türkiye'de birinci olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Sakarya İl Koordinatörü ve Mehmet Ali Okur da Sakarya teşkilatının ve belediye başkanlarının birbirinden güzel hizmetleri hayata geçirdiğini söyledi.

        Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Okur, "Yeniden aday olan arkadaşlarımıza da bu yolda başarılar diliyoruz. Yusuf Başkanımız tecrübeli, belediyecilik bilgi ve birikimine hepimiz şahidiz. Önümüzdeki dönem Sakarya halkımızın teveccühüyle göreve geldiklerinde yine en güzel hizmetleri gerçekleştireceklerine güvenimiz tamdır. 1 Nisan sabahı güneşin Sakarya'ya daha güçlü bir şekilde doğacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Tever'e, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı ve adayı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı ve adayı Rahmi Şengül, Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt ve partililer eşlik etti.

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