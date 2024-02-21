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        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu

        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:49
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        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu
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        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, ziyaretlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan ve Türkiye geneli tüm okul kademelerini kapsayan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda Adapazarı ilçesinde derece almaya hak kazanan öğrenciler için Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

        Törene katılan Işıksu, yarınları inşa etmek için çalışırken Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerin fikir ve düşünce dünyalarından ilham almanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak hareket ettiklerini belirtti.

        Bu yüzyılın, dünü araştıran, bugünü ciddiye alan, yarını vatan ve memleket sevdasıyla, milli manevi değerleriyle harmanlayarak planlayan gençlerle inşallah kendi yüzyılları olacağını vurgulayan Işıksu, "Her daim eğitim camiamızla birlikte olmaya devam edeceğimizin sözünü veriyor, bu kıymetli programı düzenleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im öğrencilerimizin yolunu aydınlık kılsın, başarılarını daim eylesin." ifadelerini kullandı.

        - Esnaf ziyareti ve mahalle buluşmaları

        Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Işıksu, Aynalıkavak ve Balıkçılar Çarşısı'nda esnafı gezdi, Çaltıcak, Örentepe ve Göktepe mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

        Ziyaretleri değerlendiren Işıksu, "Adapazarı hepimizin, yarınlar inşallah bizim. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe çalışmalarımızın çok daha kıymetli ve bereketli olduğunu biliyoruz. Hazırız ve kararlıyız. Gerçek belediyeciliği hakkıyla göstermeye devam etmek için sözümüz var. Hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam. Adapazarı için yola devam." açıklamasında bulundu.

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