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        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan ziyaretler

        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:01
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        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan ziyaretler
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        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçaslan, il yönetimiyle Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği Başkanı Zafer Pekdemir, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve muhtarları ziyaret etti.

        Sakarya'yı ticaret ve iş dünyasıyla el ele yürüyerek büyüteceklerini belirten Kılıçaslan, bu süreçte en çok gençlerin enerjisine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

        Kılıçaslan, sanayi, tarım ve muhtarlara yönelik de açıklamalarda bulundu.

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