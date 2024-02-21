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        Sakarya'da Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi

        Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:29
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        Sakarya'da Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi
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        Sakarya'da Akşemsettin Camii Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü ile yapılan özel protokol kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara yönelik afet farkındalık eğitimi başlatıldı.

        AFAD eğitmenleri, bu kapsamda Akşemsettin Camii Kur'an Kursu'nda yetişkinlerin de aralarında olduğu 15 kişiye afetlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeyi eğlenceli ve interaktif şekilde öğretti.

        Öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesini hedefleyen programa, İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş da katıldı.

        Program sayesinde afetlere hazırlıklı olmayı öğrenecek çocukların, aileleriyle bu bilgileri paylaşarak toplumda farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

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