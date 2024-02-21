Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda pas ve çift kale taktik çalıştı.
Antrenmana bacağında ödem bulunan Nsana Simon katılmazken, Dino Ndlovu takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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