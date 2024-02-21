Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Şanlı, "Spor Akademisi"nde ilk dersi verdi

        Sakarya'da başlatılan "Spor Akademisi"nde yer alan öğretmenlere ilk dersi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor Teknik Direktörü Şanlı, "Spor Akademisi"nde ilk dersi verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da başlatılan "Spor Akademisi"nde yer alan öğretmenlere ilk dersi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı verdi.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamındaki "Sakarya Spor Akademisi" başladı.

        Akademi kapsamında 30 öğretmen ve eğitim yöneticisi, 14 hafta boyunca kentte alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

        Akademinin ilk dersi, Sakaryaspor'un Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşti.

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, ilk derste akademide yer alan öğretmenlerle "Profesyonel Futbol Kulüplerinde Takım Ruhu ve Yönetim" konu başlığında tecrübelerini paylaştı.

        Öğrencilik yılları ve futbol kariyerinden de bahseden Şanlı, öğretmenlerle sohbet etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmen Akademileri' projesi kapsamında şehrimizde faaliyete geçen Spor Akademisi'ne dahil olan 30 öğretmen, ilk derslerini teknik direktörümüz Tuncay Şanlı eşliğinde gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi
        Sakarya'da Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi
        Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu
        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan ziyaretle...
        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan ziyaretle...
        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu; 3 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu; 3 gözaltı
        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı