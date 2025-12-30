Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sapanca Gölü'nde yapılacak çalışmaları paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nü korumak amacıyla hazırlanan projeleri aktardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nün geleceği için 2026 yılında yapılacak projelerle, yılda 15 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağı kaydedildi.

Yapılacak 175 milyon liralık yatırımla Erenler'de 11, Arifiye'de 5 ve Serdivan'da 10 kilometre içme suyu hattının yenileneceği ifade edilen açıklamada, Adapazarı'nda da 25 kilometrelik şebeke hattı rehabilitasyonunun yapılacağı bildirdi.

Açıklamada, su kayıplarının tespiti için 1000 kilometrelik altyapı hattının taranacağı aktarılarak, 34 basınç kontrol ve ölçüm merkeziyle su kayıp ve kesintilerinin önüne geçileceği ifade edildi.

Su kayıp oranı yüksek olan Sapanca, Akyazı ve Hendek'te 108 kilometrelik içme suyu hattı yatırımı için ihale sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu sayede altyapı dönüşümünün sağlanacağı kaydedildi.