Hendek'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede taşımalı eğitime yarın da ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda yarın da eğitim görülmeyecek.
"Taşımalı eğitime" yarın da ara verilecek mahallelere Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Harmantepe ve Hicriye'nin yanı sıra Kırktepe, Kocatöngel, Bıçkıatik ve Eskibıçkı da eklendi.
