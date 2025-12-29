Habertürk
Habertürk
        Hendek'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

        Hendek'te kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:16
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda yarın da eğitim görülmeyecek.

        "Taşımalı eğitime" yarın da ara verilecek mahallelere Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Harmantepe ve Hicriye'nin yanı sıra Kırktepe, Kocatöngel, Bıçkıatik ve Eskibıçkı da eklendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

