Sakarya'da yaklaşık 11 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada tespit edilen 7 zanlının Serdivan, Adapazarı ve Hendek ilçelerindeki adreslerine, Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.
Aramalarda 10 kilo 954 gram esrar, 137,5 gram sentetik uyuşturucu, 35 sentetik ecza, 2 tabanca ve 289 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.
