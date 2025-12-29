Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yaklaşık 11 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:49 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:49
        Sakarya'da yaklaşık 11 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada tespit edilen 7 zanlının Serdivan, Adapazarı ve Hendek ilçelerindeki adreslerine, Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.

        Aramalarda 10 kilo 954 gram esrar, 137,5 gram sentetik uyuşturucu, 35 sentetik ecza, 2 tabanca ve 289 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

