Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Hendek ve Akyazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Hendek'in Dikmen, Aksu ve Karadere mahallelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.
Beyaza bürünen vadi ve yamaçlarda oluşan kar manzaraları havadan da görüntülendi.
