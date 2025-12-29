Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Hendek ve Akyazı ilçelerinde dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

        Hendek'in Dikmen, Aksu ve Karadere mahallelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

        Beyaza bürünen vadi ve yamaçlarda oluşan kar manzaraları havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        2018 yılında vatan uğruna can veren şehidin ismi okula verildi
        2018 yılında vatan uğruna can veren şehidin ismi okula verildi
        Soğuğa aldırmadan yarı çıplak şekilde kar banyosu yaptı
        Soğuğa aldırmadan yarı çıplak şekilde kar banyosu yaptı
        Sakarya'da horoz dövüşü operasyonu
        Sakarya'da horoz dövüşü operasyonu
        Horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 100 bin 402 TL ceza
        Horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 100 bin 402 TL ceza
        SEDAŞ, yeni yıl için kesintisiz enerji önlemleri aldı
        SEDAŞ, yeni yıl için kesintisiz enerji önlemleri aldı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın adı Sakarya'daki lisede yaşatılacak
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın adı Sakarya'daki lisede yaşatılacak