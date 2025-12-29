Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SEDAŞ, yeni yıl için kesintisiz enerji önlemleri aldı

        Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yeni yıla ilişkin hizmet verdiği bölgelerde artan enerji talebi ve olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:34
        SEDAŞ, yeni yıl için kesintisiz enerji önlemleri aldı
        Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), yeni yıla ilişkin hizmet verdiği bölgelerde artan enerji talebi ve olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

        Şirketten yapılan açıklamada, yılbaşı döneminde enerji sürekliliğini güvence altına almak amacıyla saha operasyonlarından müşteri hizmetlerine, SCADA koordinasyonundan planlı kesintilerin ertelenmesine kadar kapsamlı tedbirler alındığı belirtildi.

        SEDAŞ'ın elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de olası elektrik kesintileri ve arızalara karşı saha, şebeke ve müşteri hizmetleri operasyonlarını güçlendirdiği anlatılan açıklamada, artan enerji tüketimi ve kış koşullarının yaratabileceği risklerin dikkate alındığı, şebeke üzerindeki kritik noktalarda bakım ve kontrollerin yılbaşı öncesinde tamamlandığı, olası arızalara hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için ekip ile ekipman planlamalarının yeniden düzenlendiği ifade edildi.

        Açıklamada, teknik personel, araç ve ekipman organizasyonunun güçlendirildiği, sahadaki ekiplerin hazır bekletildiği ve müdahale sürelerinin minimize edilmesine yönelik tüm önlemlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.

        SCADA ve uzaktan izleme sistemleri aracılığıyla şebekenin 7/24 anlık olarak takip edildiği ve operasyon merkezleri ile saha ekipleri arasında kesintisiz koordinasyon sağlandığına değinilen açıklamada, bakım ve yatırımdan kaynaklanan planlı kesintilerin ise yılbaşı günü boyunca ertelendiği bildirildi.

        Açıklamada, SEDAŞ'ın, yeni yılda da hizmet verdiği bölgelerde enerji arz güvenliğini güçlendiren altyapı yatırımlarını ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

