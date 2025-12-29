Sakarya'da horoz dövüştüren 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza uygulandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 25 Hint (dövüş) horuz ele geçirildi.
Operasyon sırasında olay yerinde bulunan 34 kişiye, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldı, toplam 100 bin 402 lira ceza verildi.
