        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da horoz dövüştüren 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza uygulandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:07
        Sakarya'da horoz dövüştüren 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza uygulandı
        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 25 Hint (dövüş) horuz ele geçirildi.

        Operasyon sırasında olay yerinde bulunan 34 kişiye, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldı, toplam 100 bin 402 lira ceza verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

