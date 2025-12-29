Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın adı Sakarya'daki lisede yaşatılacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında 14 Nisan 2018'de çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın adı, Sakarya'da liseye verildi.

Şehidin isminin verildiği Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, törenin ardından gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Valiliğine teşekkür ederek, "Şehidimiz Ahmet Baş'ın ismi ilçenin en büyük yerinde yaşayacak. İsmi her ne kadar okulumuza verilmiş olsa da onun ülkemize verdiği hizmetlerin tarifi imkansız. Ailesine, böyle bir çocuk yetiştirdiği için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, vefa borcunun ödenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, şehit ailesine şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Baba Polat Baş, şehidin dört çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, "Vatanı için canını seve seve feda etti. Allah, bu acıyı kimseye yaşatmasın. Ateş, düştüğü yeri yakıyor. Bu ülke, bu vatan bizim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.