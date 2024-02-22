Sakarya'da jandarmanın resim yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca teşkilatın görev ve etkinliklerine dikkati çekmek amacıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel resim yarışması düzenlendi.

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