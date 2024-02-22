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        Sakarya'da Kışlaköy Göleti ekonomiye yıllık 75 milyon lira katkı sağlayacak

        Sakarya'da yapımı devam eden Kışlaköy Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:37
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        Sakarya'da Kışlaköy Göleti ekonomiye yıllık 75 milyon lira katkı sağlayacak
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        Sakarya'da yapımı devam eden Kışlaköy Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

        Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamada, Sakarya'da gerçekleştirilen yatırımlarla kentin mümbit toprakları suyla buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmaya devam edildiği belirtildi.

        Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların devam ettiği Kışlaköy Göleti'nin tamamlanmasının ardından depolanacak suyla 6 bin 820 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı.

        İş kapsamında gövde kil dolgusunun tamamlandığı bilgisini veren Balta, "Riprap, filtre tüvenan ve kaya ufağı dolguları başlamıştır. Dolusavak, kalan gövde dolgu ve mekanik aksam imalatlarının bitirilerek işin tamamlanması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 26 metre ve su depolama kapasitesi 2,07 milyon metreküp olan Sakarya Adapazarı Kışlaköy Gölet'nin tamamlanmasıyla 2024 birim fiyatları ile dekar başına 11 bin lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 75 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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