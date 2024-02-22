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        Cezayirli turistlerin gezi aracı dereye uçtu: 3 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, gezi amaçlı kiraladıkları ve sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan arazi aracındaki Cezayirli 3 turist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Yanık Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Cezayir uyruklu Ayoub Bestanı (30) yönetimindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp Yanık Deresi'ne uçtu. Derede yan yatan UTV'deki 3 kişi yaralandı. Sürücü Ayoub Bestanı ile Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25), ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gezi için kiraladıkları araçla yaptıkları kazada yaralanan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:56 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:00
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        Cezayirli turistlerin gezi aracı dereye uçtu: 3 yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, gezi amaçlı kiraladıkları ve sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçan arazi aracındaki Cezayirli 3 turist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Yanık Mahallesi Portakal Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Cezayir uyruklu Ayoub Bestanı (30) yönetimindeki arazi aracı UTV, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp Yanık Deresi'ne uçtu. Derede yan yatan UTV'deki 3 kişi yaralandı. Sürücü Ayoub Bestanı ile Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25), ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Sapanca Devlet Hastanesi'ne, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gezi için kiraladıkları araçla yaptıkları kazada yaralanan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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