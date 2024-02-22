Sakarya'da dereye devrilen UTV aracındaki 3 kişi yaralandı

Durumları ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü Bestanı ile yanındaki Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25) yaralandı.

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