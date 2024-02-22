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        Sakarya'da dereye devrilen UTV aracındaki 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracı UTV'nin dereye devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:19
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        Sakarya'da dereye devrilen UTV aracındaki 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arazi aracı UTV'nin dereye devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

        Ayoub Bestanı (30) idaresindeki arazi taşıtı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Yanık Mahallesi Garaj Yolu Sokak'ta Yanık Deresi'ne devrildi.

        Kazada, araç sürücüsü Bestanı ile yanındaki Abdesselem Boutrıf (27) ve Hassam Sıdalı (25) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumları ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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