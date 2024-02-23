Eşinin kendisini öldüreceğini söyleyip kaybolan kadını arama çalışmalarında 10'uncu gün SAKARYA'da, 13 Şubat'ta eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan Leyla Demir'i (56), arama çalışmaları 10'uncu gününde devam etti. Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir'i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir'in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu. Arama çalışmaları bu sebeple Sakarya Nehri kıyısında yoğunlaştı. 10 gündür süren aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 47 kişilik ekip katıldı. Ayrıca iz takip köpekleri, 11 araç, 4 bot ve 1 dronun da kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:05 facebook

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