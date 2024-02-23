Sakarya'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

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