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        Sakarya'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:12
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        Sakarya'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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