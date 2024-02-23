Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Sakarya'da düzenleyeceği miting ve aday tanıtım törenine vatandaşları davet etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Demokrasi Meydanı'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek program öncesi il teşkilatı, özel bir komisyon kurarak çalışmaları ve hazırlıkları gözden geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun ve coşkulu olmasını beklediklerini belirterek, "Hemşehrilerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Sakarya'ya yakışır bir şekilde ağırlamaya ve bu demokrasi şöleninde yer almaya davet ediyorum. Geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm hemşehrilerimizin aynı teveccüh ve iradeyi göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına yürekten inanıyor, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı huzur bulduğu Sakarya'mızda karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, İstiklal Mahallesi Çark Sanayi ve Bahçelievler Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Çelik, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı denince akla ilk önce hayal edilemeyen yatırımların yapılması, Türkiye'nin kalkınma hamlesi ve yerel yönetimlerdeki başarısının geldiğini belirterek, "Bu, milletimize olan sevdamızın ve şehirlerimize yaptığımız hizmetlerimizin bir yansıması aslında. 31 Mart'ta ülke olarak yeni bir seçim yapacağız. Bizler, büyükşehir belediyemizle ilçe belediyelerimizle ve bütün teşkilatlarımızla birlikte örnek belediyecilik anlayışını devam ettireceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı da kazanan yine ülkemiz, Serdivanı'mız ve milletimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "önce insan" anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayarak, yatırım yapan, üreten, ihraç eden anlayış içerisinde çalışmalar sürdüren müteşebbislerle memlekete hizmet etmek için ortak çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

- Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Işıksu, muhtarlarla buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, çalışma döneminde muhtarla istişareleri hiç bırakmadıklarını belirterek, ilçeye eser ve hizmetleri muhtarlarla birlikte kazandırdıklarını kaydetti.

Adapazarı için daha yapacak çok işlerinin olduğunu aktaran Işıksu, "Her mahallemizde, her sokağımızdayız ve yanımızda hep muhtarlarımız var, Rabbim hepsinden razı olsun. Bu birlik ve beraberlikle şehrin kalbi Adapazarı'mız için daha yapacak çok işimiz var inşallah. Hep birlikte gayretle Adapazarı için yola devam." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta ve Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de yer aldı.

- Cumhur İttifakı Erenler Belediye Başkan adayı Şengül, belediye meclis üyesi adaylarıyla buluştu

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, belediye meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şengül, Cumhur İttifakı adayı olarak 20 günü aşkın süredir sahada olduklarını belirterek, "İnşallah kalan süreçte de hep birlikte sokak sokak, cadde cadde gezecek Cumhur İttifakı olarak en yüksek oyu alabilmek için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Şengül, Erenler için durmadan, yorulmadan aşkla çalışacaklarını kaydetti.

Toplantıda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fikret Kesim, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer de yer aldı.

- Cumhur İttifakı Hendek Belediye Başkan adayı Babaoğlu, seçmen iletişim merkezi açılışına katıldı

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, Yenimahalle Seçmen İletişim Merkezinin açılışına katıldı.

Açılışa katılanlara hitap eden Babaoğlu, ilçede hizmetle dolu 5 yıl geçirdiklerini belirtti.

İlçede yaptıkları altyapı çalışmalarından ve hayata geçirdikleri projelerden bahseden Babaoğlu, "Yakışanı yaptık, daha fazlasını yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Yusuf Alemdar'dan sözler aldık. Hendek önümüzdeki dönem Cumhur İttifakı ile yine hizmet dolu yıllar yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan, Erenler'de ziyaretlerde bulundu

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, seçim çalışmaları kapsamında Erenler ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Sakarya Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan'ı, Ağrılılar Derneği Başkanı Mehmet Berke ve üyelerine ziyarette bulunan Ayhan, Çakar Kıraathanesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Ayhan Erenler-Arifiye Ziraat Odasında oda başkanı Lütfü Akbıyık ve yönetimiyle de bir araya gelen Ayhan, tarım projelerini anlattı.

Tarıma elverişli arazileri ne pahasına olursa olsun imara açmayacaklarının belirten Ayhan, çiftçiye her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Ayhan'a ziyaretlerinde, Saadet Partisi Erenler Belediye Başkan adayı Muhammed Ekşioğlu ile partililer eşlik etti.