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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PSB Anatolia, 30 bine yakın misafiri ağırladı

İHA

PSB Anatolia, 30 bine yakın misafiri ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Sapanca Kırkpınar’da gerçekleştirilen uluslararası peyzaj ve süs bitkiciliği fuarı PSB Anatolia, sektörün kalbinin attığı organizasyonda 30 bine yakın misafiri ağırladı. Başkan Ekrem Yüce, “Kapılarımızı birçok alanda dünyaya açtık, devam edeceğiz. Her zaman bekleriz” dedi.
Dünya genelindeki süs bitkisi ve peyzaj alanındaki üretimin 3’te 1’ini gerçekleştiren Sakarya, Büyükşehir desteğiyle gerçekleştirilen PSB Anatolia ile dünyayı misafir etti. Yaklaşık 200 sektör temsilcisinin birbirinden farklı ürünlerini sergilediği fuar, Türkiye’nin açık havada yapılan en büyük peyzaj fuarı oldu.

PSB Anatolia, sektörde dünyanın merkezi oldu
Ayrıca Türkiye’deki birçok üniversitede öğrenim gören “peyzaj ve süs bitkisi” alanı öğrencisi, fuarda yapılan yarışma ve uygulanmalarla önemli bir tecrübe yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanında yetişen, farklı iklimlere ait yüzlerce çeşit süs bitkisi ve peyzaj ürününü sergilendiği PSB Anatolia, sektörün dünyadaki merkezi oldu. 8 ile 11 Eylül tarihlerini kapsayan fuar, Türkiye ve dünyadan 29 bin 500 ziyaretçiyi misafir etti.

Kapılarımızı dünyaya açtık, her zaman bekleriz
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, fuara gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Tarımsal üretim, süs bitkiciliği ve peyzaj alanında Sakaryamızı dünyanın gözbebeği yapmayı arzu ediyoruz. Mümbit topraklarımız, iklim yapımız, doğal cennet olan arazilerimizi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Allah’ın Sakarya’ya verdiği bu güzel nimetleri kullanıyor, en güzel ürünleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu noktada dünyadaki üretiminin 3’te 1’ini gerçekleştirdiğimiz süs bitkiciliği alanında gerçekleştirdiğimiz PSB Anatolia, uluslararası alanda sembol oldu. İlgi gösteren, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Kapılarımızı bu ve birçok alanda dünyaya açtık, devam edeceğiz. Her zaman bekleriz” dedi.

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