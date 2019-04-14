Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda meydana geldi. AA'nın haberine göre, bölgede fidancılık yapan İsrafil Şen (53),meydana gelen toprak kayması sonucu toprağın altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine belediyeye ait kepçe ve çok sayıda ekip sevk edildi. Toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Olay yerine gelen Şen’in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ağır yaralı olarak toprak altından çıkartılan şahıs, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.