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        Haberler Yaşam 'Sakin şehir' Şarköy, bayramda tatilcileri ağırlamaya hazır

        'Sakin şehir' Şarköy, bayramda tatilcileri ağırlamaya hazır

        Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan 'sakin şehir' unvanlı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, yemyeşil ormanları ve mavi bayraklı plajlarıyla Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:11
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gelen gelen doğa tutkunları, Ganos Dağı eteklerinde yürüme, ATV turlarına katılma ve Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapma imkanı buluyor. Ayrıca Ayvasıl'da dalış yapabilen ziyaretçiler, Yeniköy'de kamp kurarak doğayla baş başa kalabiliyor.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Şarköy'ün, ziyaretçilerine Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanların arasında, temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunduğunu söyledi.

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        Hacıoğlu, İstanbul'a yakınlığının avantajıyla Şarköy'ün her daim gözde tatil mekanları arasında bulunduğunu kaydetti. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise sakin şehir unvanı almasıyla ilçeye tatilcilerin ilgisinin arttığını dile getirdi.

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        Bozulmamış doğası, korunan kültürel ve tarihi değerleri, gastronomisi ve temiz denizinden dolayı Şarköy'ün değişmez tatil rotalarından biri olduğunu vurgulayan Var, şöyle konuştu:

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        "Şarköy, 60 kilometreyle Türkiye ve dünyanın en uzun plajlarından birine sahiptir. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ilçemizin her noktasından denize gönül rahatlığıyla girilebilmektedir. Kentimiz, doğa ve adrenalin tutkunlarına da birçok aktivite yapma imkanı sunuyor. Tatil için gerekli çalışmalar yapıldı. Şarköy'ümüzü tercih eden misafirlerimize en iyi tatil deneyimini yaşatabilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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        Otel sahibi Cüneyt Keresteci de ilçenin bayramda çok yoğun olacağını söyledi.

        Şarköy'ün her zaman tatil için tercih edilen yerler arasında bulunduğunu anlatan Keresteci, "Bayram tatiliyle birlikte ilçe sezona tam olarak başlamış olacak. Ondan sonra sezon dolu dolu devam eder. Tatil için gelenler, buranın temiz denizi ve doğasından faydalanarak birçok faaliyete katılabilecek. Burada tatilçiler sıkılmadan zamanlarını dolu dolu geçirecek" dedi.

        #Şarköy
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