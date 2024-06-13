'Sakin şehir' Şarköy, bayramda tatilcileri ağırlamaya hazır

"Şarköy, 60 kilometreyle Türkiye ve dünyanın en uzun plajlarından birine sahiptir. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ilçemizin her noktasından denize gönül rahatlığıyla girilebilmektedir. Kentimiz, doğa ve adrenalin tutkunlarına da birçok aktivite yapma imkanı sunuyor. Tatil için gerekli çalışmalar yapıldı. Şarköy'ümüzü tercih eden misafirlerimize en iyi tatil deneyimini yaşatabilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."