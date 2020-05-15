Kimine göre bir meze olarak sayılırken kimine göre başlıca sebze yemeği olarak görülen gönüllerin fatihi şakşuka yemeğini yapmak oldukça kolay. Baş rolde patlıcan yanında yardımcı oyuncuları domates ve biberle bu leziz gösteriye hoş geldiniz.

Şakşuka Malzemeler:

4-5 adet patlıcan

2-3 yeşil biber

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

4-5 domates

1 tatlı kaşığı salça

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı şeker

Tuz

İstenilen baharatlar

Kızartmak için sıvıyağ

Şakşuka Yapılışı: