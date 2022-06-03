Sam Asghari: Bebek hazır olduğunda gelecek

"Bu konuda olumluyuz. Bu birçok insanın başına gelen bir şey." diyen Asghari, "Birinden duyduğum çok güzel bir şey; bebeğin hazır olduğunda geleceğiydi... Kadın bedeni çok harika ve genel olarak insan vücudu o kadar güzel ki... Kendi kendini iyileştiriyor ve gerçekten de bebek hazır olduğunda bu doğru zaman olacak." açıklamasını yaptı.

Ayrıca her zaman genç bir baba olmak istediğini dile getiren Sam Asghari, çocuk yapmayı 'hayatın neşesi' olarak nitelendirdi.