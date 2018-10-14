Şampiyon filminin tanıtımı sosyal medyada yayınlandı ve vizyona gireceği tarih belli oldu.Ay Yapım ve Med Yapım ortaklığında çekilen, senaryosunu Ahmet Katıksız ve Serkan Yörük’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı ölümsüz bir aşk hikayesi “Şampiyon”un ilk tanıtımı yayınlandı. Filmin seyirci tarafından büyük ilgi göstermesi bekleniyor. İşte filme dair tüm detaylar...

"ŞAMPİYON FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bold Pilot'ın başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman'ın destansı aşklarını konu alan Şampiyon filminde, Bold Pilot'un koştuğu dönemde umudun simgesi haline gelerek efsaneleşmiş ve at yarışlarıyla ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarmış, gerçek bir hikayeyi konu alıyor. İzleyicide büyük merak yaratan "Şampiyon", 7 Aralık'ta vizyonda.

"ŞAMPİYON" FİLMİNİN FRAGMANI

"ŞAMPİYON" FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’un en sevdiği insan Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye “Şampiyon”. İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.

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