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        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:15
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

        Ligde 2. eleme turunda bugün Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

        RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)

        Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

        Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)

        Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

        Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

        Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

        Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

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        Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

        EŞLEŞMELER

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

        Lig yolu

        Lille (Fransa) - Fenerbahçe

        Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

        Dinamo Kiev (Ukrayna)-Rangers (İskoçya)

        Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

        Şampiyonlar yolu

        Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)

        Slovan Bratislava (Slovakya) ​​​​​​​- APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

        Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)

        Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)

        Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)

        Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)

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