"Şam’Piyonlar"ın galası yapıldı
Türkiye'nin ilk satranç konulu reel-animasyon filmi "Şam'Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları" filminin galası, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 10 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin galasında film ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Filmin yapımcısı Polat Yağcı; "Adı gibi, şampiyonlara yakışır bir film oldu. Filmin ana teması satranç ve aile. Eski aile değerlerini hatırlatıyor. Bu filmi izleyenler satranç üzerine çok şey öğrenecek. Kadro, senaryo ve müzikler birleşince, film bambaşka bir hâle geldi" dedi.
Polat Yağcı
Filmin başrol oyuncularından Murat Yıldırım; "Ben de ilk kez izleyeceğim. Türkiye'nin ilk reel-animasyon filmi. Ayrıca dünyada satrançla ilgili yapılan ilk animasyon filmi. Filmin seslendirmesinde Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Deniz, Kubilay Aka gibi değerli isimler var. Onlar da filmin kalitesini yukarıya taşıdı" ifadelerini kullandı.
Murat Yıldırım - Imane Elbani
Büşra Pekin ise "Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyorduk. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ayrıca bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi" dedi.
Erdal Özyağcılar; "Bizi izleyen çocuklar artık ellerini o akıllı telefonlardan çekip satranç oynamaya başlasınlar. İnşallah bu film böyle bir başlangıca vesile olur" diye konuştu.
Ezo Sunal; "Babamı Erdal Ağabey, ağabeyimi Murat canlandırdı. Büşra ile çalışmak da çok keyifliydi. Bu yüzden ayrı bir heyecan yaşadım. Bildiğiniz gibi benim hayatım çocuklar. Onlardan müthiş ilham ve enerji alıyorum" dedi.
Filmin çocuk başrol oyuncusu Mert Ege Ak ise, "Rol aldığım ilk çocuk filmi. Bu filmi izleyenler satranca daha çok ilgi duyacaktır" ifadelerini kullandı.
Bekir Aksoy ve ailesi
Filminin galasına birbirinden ünlü isimler akın etti. Filmin animasyon karakterlerini seslendiren Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Kubilay Aka, konuk oyuncular Ali Sunal ve Sarp Levendoğlu'nun yanı sıra Şafak Sezer - Esra Sezer, Muazzez Ersoy, Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, Hande Ünsal, Cemal Hünal, Serkan Çağrı, Zara, Ferman Toprak ve Hilal Toprak, Çakal, Gül Sunal, Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy, Elif Kaya, Tuğba Özerk, Yıldırım Memişoğlu gibi isimler de galada yer aldı.
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan; "Çalışmalarımın içindeyken, başımı kaşıyacak vaktim yokken, çok değer verdiğim sevgili Polat Yağcı bana böyle bir teklifte bulunduğu zaman seve seve 'evet' dedim. Çünkü çocuklarla ilgili olduğu zaman benim için her şeyden daha önemli oluyor. Bu ilk animasyon filmi çocuklara da çok yararlı olacağını düşündüm. Bir anlamda da dublaj ilk defa yaptım. Zor bir işmiş gerçekten. Pekkan, kahkaha atarak ‘At’ olarak vardım. O yüzden o atı çok sevdim. Hep de at kalmak istiyorum dermişim" şeklinde espri yaptı.
Ali Poyrazoğlu
Ali Poyrazoğlu; "Çok heyecan verici bir proje olduğu için teklif gelince hemen kabul ettim. Biliyorsunuz ben sesi çok meşhur birisiyim. Sesim benden daha meşhur. Ben oyuncu karakterleri seslendiriyorum ama böyle çizgi film karakterleri geldiği zaman da seslendiriyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Köpekler, tilkiler ve kedileri seslendirdim. Bu film gelince ben dedim ki, hem büyükler hem küçükler, içimizdeki çocukla beraber bu filmi izlemeliyiz. Seslendirmeye gelenler değişik dallardan gelen arkadaşlarımız. Mesela benim stüdyo arkadaşım Ajda Pekkan'dı. Onunla seslendirme yapmak çok eğlenceliydi" dedi.
Muazzez Ersoy
Muazzez Ersoy; "İnanılmaz bir kadro. Bütün duayenler bir arada. Daha filmi seyretmeden etkilendim. Bu filmde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.
Sarp Levendoğlu
Filmin oyuncularından Sarp Levendoğlu; "Animasyonları çok iyi olan bir film oldu. Küçük kardeşlerimize sömestr hediyesi'' dedi. Filme sonradan katılan oyuncu, ''Ben filme sonradan dahil oldum. Murat Yıldırım'ın çalıştırdığı takımın antrenörü rolündeyim'' dedi.
Şafak Sezer
Şafak Sezer; ''Hayırlı uğurlu olsun. Sinemaya destek veren, sinema için can veren ve sinema için hayatını ortaya koyan herkese selam olsun. Fragmanı izledim. Ben çocuk işlerini çok seviyorum. Kendi mesleğimde de uzun bir süre çocuk tiyatrosu yaptım. Çok sevdiğim bir dal. Ben her filmde olmak isterim'' dedi.