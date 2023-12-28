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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da bıçaklanan baba yaralandı, oğlu öldü

        Samsun'da bıçaklı kavgada baba yaralandı, oğlu öldü

        Samsun Bafra'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı. Durumu ağır olan oğul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 01:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 02:18
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        Samsun'da bıçaklanan baba yaralandı, oğlu öldü
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        Samsun’un Bafra ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

        Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen Semih A. (22) ile E.K. henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

        BIÇAKLANAN BABA VE OĞUL YARALANDI

        Dışarı taşan olayda şüpheli E.K, Semih A'yı göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı. Zanlı, kavgayı ayırmak isteyen baba H.A'yı (63) da elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Semih A. hastanedeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; Semih A. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli E.K, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Samsun
        #Bafra
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