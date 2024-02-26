Samsun'da sis etkili oldu
Samsun'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Samsun'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Merkez Tekkeköy, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle Samsun-Ankara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
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