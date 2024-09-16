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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 76. Emmy Ödülleri'ne Shogun damgası! 'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!

        76. Emmy Ödülleri'ne Shogun damgası

        76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı. Shogun, en iyi drama dizisi ödülünü alırken, Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai de oyunculuk ödüllerinin sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 09:39 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:44
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        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
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        Televizyon dünyasının en prestijli ödülü Emmy, sahiplerini buldu.

        Billy Crystal, Viola Davis, Selena Gomez, Steve Martin, Maya Rudolph ve Martin Sheen gibi yıldızlar, Emmy Ödülleri'ni takdim eden isimler arasındaydı.

        Geceye ev sahipliği yapan Eugene Levy ve Dan Levy
        Geceye ev sahipliği yapan Eugene Levy ve Dan Levy

        25 dalda adaylık alan Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı.

        Shogun
        Shogun

        1600 yılında Japonya'da, yüzyılı belirleyen bir iç savaşın şafağında geçen tarihi-drama dizisinin oyuncuları Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai oyunculuk ödüllerine layık görüldü.

        Shogun, Anna Sawai
        Shogun, Anna Sawai

        Hacks ise en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. Baby Reindeer ve The Bear 4'er ödül alarak gecenin öne çıkan diğer yapımları oldu.

        Baby Reindeer
        Baby Reindeer

        James Clavell'in aynı adlı romanına dayanan Shogun, 1980'lerde Emmy kazanan mini dizinin yeniden uyarlanması... 1600'lü yılların Japonya'sında geçen dizide, Anna Sawai, Lady Mariko rolünde yer alıyor.

        Mariko, Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) için tercümanlık yapma görevine getirilirken, Japonya topraklarına ayak basan İngiliz gemi kaptanı John Blackthorne (Cosmo Jarvis), savaş hazırlığı yapan Japon toplumuna ayak uydurmaya çalışıyor.

        Shogun
        Shogun

        Emmy Ödülleri'nin kazananları şu şekilde:

        En iyi drama

        “Shogun”

        En iyi komedi

        “Hacks”

        En iyi mini dizi veya antoloji dizisi

        “Baby Reindeer”

        Drama dizisinde en iyi erkek oyuncu

        Hiroyuki Sanada, “Shogun”

        Drama dizisinde en iyi kadın oyuncu

        Anna Sawai, “Shogun”

        Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

        Billy Crudup, “The Morning Show”

        Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

        Elizabeth Debicki, “The Crown”

        Komedi dizisinde en iyi erkek oyuncu

        Jeremy Allen White, “The Bear”

        The Bear
        The Bear

        Komedi dizisinde en iyi kadın oyuncu

        Jean Smart, “Hacks”

        Komedi dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

        Liza Colón-Zayas, “The Bear”

        Komedi dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

        Ebon Moss-Bachrach, “The Bear”

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        En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi erkek oyuncu

        Richard Gadd, “Baby Reindeer”

        En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi kadın oyuncu

        Jodie Foster, “True Detective: Night Country”

        En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu

        Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

        Jessica Gunning, Baby Reindeer
        Jessica Gunning, Baby Reindeer

        En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu

        Lamorne Morris, “Fargo”

        En iyi reality yarışma programı

        “The Traitors,” Peacock

        En iyi talk show

        “The Daily Show,” Comedy Central

        Komedi dizisinde en iyi senaryo

        Lucia Aniello, Paul W. Downs ve Jen Statsky, “Hacks”

        Drama dizisinde en iyi senaryo

        Will Smith, “Slow Horses”

        En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi senaryo

        Richard Gadd, “Baby Reindeer”

        En iyi mini dizi veya antoloji dizisinde en iyi yönetmen

        Steven Zaillian, “Ripley”

        Komedi dizisinde en iyi yönetmen

        Christopher Storer, “The Bear”

        Drama dizisinde en iyi yönetmen

        Frederick E.O. Toye, “Shogun”

        Valilik Ödülü

        Greg Berlanti

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        #haberler
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