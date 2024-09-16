Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, kraliçe olmadan tayin olmuş
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in, doktor olarak görev yapacağı şehir belli oldu
Geçtiğimiz hafta Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in yarışmadan bir hafta önce Bingöl'e tayin olduğu öğrenildi.
2024 Türkiye Güzeli'nin, Sağlık Bakanlığı’nın 118'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacaği belirtildi.
"ONKOLOJİDE UZMANLAŞACAĞIM"
Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018 yılında kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti.
TAKİPÇİ SAYISI ARTIYOR
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü düzenlenen 2024 Miss Turkey'de güzellik tacını takan İdil Bilgen'in birinciliği büyük yankı uyandırmıştı. Günlerdir konuşulan Bilgen'in takipçi sayısı sosyal medyada 22 bini aştı.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olan İdil Bilgen'in, kendisine yapılan olumsuz yorumlardan sonra kafasını dinlemek için Kiev'e gideceği öğrenildi.