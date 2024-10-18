Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Annenin feryadı yürekleri dağladı! Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!

        İstanbul'da, TIR rampasının tamiratını yapan 33 yaşındaki Serdar İkier, zincirin kopması sonucu yaklaşık 1 ton ağırlığındaki rampanın altında kalarak öldü. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İkier'in annesi olay yerinde "Oğlum oğlum" diye feryat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Kağıthane'de olay, dün saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tamir işçisi Serdar İkier (33), cadde üzerinde park halinde olan TIR’ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı.

        RAMPA BİR ANDA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre o sırada İkier’in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü. Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı.

        SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI

        Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier’i sıkıştığı yerden çıkarttı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ancak sağlık ekipleri İkier’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ

        Öte yandan oğlunun ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı kadın, “oğlum oğlum" diye feyat etti. Sinir krizi geçiren kadının yakınları olay yerinden uzaklaştırdı.

        EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

        Serdar İkier’in 4 senelik evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        1987'den bu yana Hamas'ın öldürülen liderleri
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        Beyaz Saray'dan Sinwar açıklaması
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü