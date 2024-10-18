Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!

İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve renk kategorisinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesini değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre şöyle denildi:

"05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.