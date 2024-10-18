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        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!

        Terörden, 'Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Gri' kategoride yer alan ve arananlar için belirlenen ödül tarifesinde değişikliğe gidildi. 'Kırmızı' kategoride aranan teröristler için ödül miktarı 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:30
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        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
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        İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve renk kategorisinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesini değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre şöyle denildi:

        "05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

        4 KATEGORİDE ÖDÜL TUTARLARI

        Bu kapsamda; Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 20.000.000 (yirmimilyon) TL'ye kadar,

        Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 8.000.000 (sekizmilyon) TL'ye kadar,

        Sarı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 4.000.000 (dörtmilyon) TL'ye kadar,

        Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2.000.000 (ikimilyon) TL'ye kadar ödül verilebilecektir."

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