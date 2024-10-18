Adana, İzmir, Mersin ve Muğla'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Menteşe, Adana'nın merkez Sarıçam, İzmir'in Seferihisar ve Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıktı. Adana, Mersin ve İzmir'deki yangınlar havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, Muğla'da alevlere müdahale sürüyor.
Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi yaz başından bu yana devam ediyor.
MUĞLA'DA 3 İLÇEDE ORMAN YANGI
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale başlatılırken, kentin Menteşe ilçesinden de yangın haberi geldi.
İlçenin Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bu bölgeye de ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
VALİDEN SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.
Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, bölgede dün dördüncü yangının çıktığını bildirdi.
Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.
Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."
ORMAN İŞÇİLERİ YOĞUN MÜCADELE VERİYOR
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarını yerinde sevk ve idare ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla 5 uçak ve 4 helikopter, söndürme çalışmalarına katılacak.
Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıkmış, alevler etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek vermişti.
ADANA
Muğla'daki yangınları söndürme çalışmaları sürerken Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede de yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İZMİR
İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.
Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 22.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
MERSİN
Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçesinde dün zirai ve ormanlık alanda çıkan yangınlarda kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.