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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu

        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu

        MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20'ye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:56
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        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siber casusluk soruşturması kapsamında; MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.

        MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı da tespit edildi.

        Öte yandan; güvenlik kaynakları, MİT'in siber casusluk ve siber terörizmle mücadelede kararlılığını sert bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarının çökertilmesi için kapsamlı operasyonların hız kesmeden süreceği, ulusal siber güvenliğin sağlanması adına her türlü önleyici ve caydırıcı tedbirin kararlılıkla hayata geçirileceğini ifade edildi.

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