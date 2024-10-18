Türkiye ve dünyadan dolunay görüntüleri!
Ekim ayı ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan 'Avcı Ayı', Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde belirdi. İşte gökyüzünü aydınlatan dolunay kareleri!
Giriş: 18.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:01
1
İstanbul
2
İstanbul
3
Ankara
4
Ankara
5
Ankara
6
Ankara
7
Ankara
8
İzmir
9
İzmir
10
İzmir
11
İzmir
12
Edirne
13
Edirne
14
Edirne
15
Antalya
16
Antalya
17
Dünyadan görüntüler ise şöyle:
Toronto, Kanada
18
San Francisco, ABD
19
Abaujvar, Macaristan
20
Rio de Janeiro, Brezilya
21
New York, ABD
22
Yeni Delhi, Hindistan
23
New Jersey, ABD
24
Boston, ABD