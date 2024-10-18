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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi - 18 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Karadeniz bölgeleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları iç ve güney bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Soğuk havayla birlikte İç Anadolu, Ege ve Göller yöresinde zirai don bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 07:22 Güncelleme: 18.10.2024 - 07:22
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        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 14°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Güneşli 14°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 21°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 19°

        Ağrı

        Yağmurlu 12°

        Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON TEHLİKESİ

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi’nin yükseklerinde, don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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